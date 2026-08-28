"Operesheni ya kutengwa kiuchumi" ya Marekani dhidi ya Iran ni mfano wa ugaidi wa kiserikali

Kwa mujibu wa shirika la habari la "Abna", Wizara ya Mambo ya Nje ya nchi yetu leo, Ijumaa tarehe 6 mwezi wa Shahrivar, imetoa taarifa kuhusu ugaidi wa kiuchumi wa Marekani dhidi ya Iran na, ikiilaani sera za vikwazo za Marekani, imetangaza: Vikwazo vya upande mmoja vya Washington ni hatua haramu na vinakiuka Mkataba wa Umoja wa Mataifa, sheria za kimataifa za kibinadamu, na haki za binadamu. Kwa msingi huo, nchi zote zinatakiwa kujiepusha na kutekeleza vikwazo hivyo.