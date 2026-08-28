Qalibaf: “Scott, uaminifu wako uko hatarini; himaya ya Marekani inaelekea kutoweka”

Kwa mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) - ABNA-, Spika wa Bunge la Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, Mohammad Baqer Qalibaf, amejibu kauli za Waziri wa Hazina wa Marekani, Scott Bessent, akisema: “Uaminifu wako uko hatarini, na himaya ya Marekani inaelekea kutoweka.”

Qalibaf ameandika katika chapisho kupitia mtandao wa kijamii wa X siku ya Alhamisi jioni kwamba himaya hiyo inayodaiwa kuwa inaelekea kutoweka, badala ya kutumia mabilioni ya dola kwa kile alichokiita “wakala wake wa kigaidi, Israel,” pamoja na vituo vya kijeshi 750 vilivyoenea katika maeneo mbalimbali duniani, ingeweza kutumia fedha hizo kwa manufaa ya wananchi wa Marekani.

Hata hivyo, amesema inaonekana kuwa chaguo hilo si jambo linaloonekana kuwa na mantiki kwa mfumo wa Marekani.

Akizungumza moja kwa moja na Waziri wa Hazina wa Marekani, Scott Bessent, Qalibaf amesema: “Scott, uaminifu wako uko hatarini... fanya jambo.”