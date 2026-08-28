Shirika la Kimataifa la Usafiri wa Baharini: Mabaharia 6,000 wanazunguka katika Mlango wa Hormuz

Kwa mujibu wa shirika la habari "Abna", "CBS News" ikimnukuu Arsenio Dominguez, Katibu Mkuu wa Shirika la Kimataifa la Usafiri wa Baharini, imeandika: takriban mabaharia 6,000 wakiwa kwenye meli 400 wanazunguka katika Mlango wa Hormuz.

Aliongeza: Vita bado vinasababisha usumbufu mkubwa katika minyororo muhimu ya ugavi.

Katibu Mkuu wa Shirika la Kimataifa la Usafiri wa Baharini alionya kuhusu athari za kimataifa za usumbufu wa minyororo ya ugavi ikiwa hali ya sasa katika Mlango wa Hormuz itaendelea.

Licha ya kwamba Katibu Mkuu wa Shirika la Kimataifa la Usafiri wa Baharini na maafisa wengine wa vyombo maalumu vya baharini wanakiri kwamba Mlango wa Hormuz umefungwa, Donald Trump, Rais wa Marekani, anadhani kwamba kwa kutuma ujumbe katika mitandao ya kijamii na kutangaza kuwa mlango huo uko wazi, anaweza kuufungua tena.

Sergei Lavrov, Waziri wa Mambo ya Nje wa Urusi, leo katika majibu yake kwa ujumbe wa Trump kuhusu uwazi wa Mlango wa Hormuz alisema: Mlango wa Hormuz ulikuwa wazi kabisa kabla ya uvamizi wa Marekani na Israel dhidi ya Iran, na suala la kutoza ushuru wa kupita katika njia hiyo ya maji halikuletwa mpaka Marekani na Israel zilipoanza matukio ya kijasiri.