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Shambulio la kigaidi la Tel Aviv dhidi ya Jenin katika Ukingo wa Magharibi: Watu 3 wameuawa

28 Agosti 2026 - 23:12
Msimbo wa Habari: 1858304
Source: ABNA
Shambulio la kigaidi la Tel Aviv dhidi ya Jenin katika Ukingo wa Magharibi: Watu 3 wameuawa

Vyanzo vya habari vimeripoti shambulio la kigaidi la utawala wa Kizayuni dhidi ya Jenin katika Ukingo wa Magharibi na kuuawa kwa watu watatu kwa mikono ya wanajeshi wavamizi.

Kwa mujibu wa shirika la habari "Abna" kwa kunukuu shirika la habari la "Shihab", jeshi la utawala wa Kizayuni leo, Ijumaa, lilidai kwamba katika shambulio lake la kigaidi katika mji wa Jenin uliopo Ukingo wa Magharibi, lililenga kundi la wapiganaji Wapalestina.

Utawala huo wa Kizayuni pia ulidai kwamba katika mashambulizi ya jana (Alhamisi) uliwaua makamanda wawili wa vuguvugu la Hamas na Jihad al-Islami katika mashambulizi mawili katika Ukanda wa Gaza.

Jeshi la utawala wa Kizayuni baada ya shambulio lilituma wanajeshi zaidi kwenye eneo la shambulio huko Jenin lililoko kaskazini mwa Ukingo wa Magharibi.

Kwa mujibu wa habari zilizochapishwa baadaye, watu watatu wameuawa katika shambulio hili la kigaidi, na utawala wa Kizayuni uliwazuia wahudumu wa dharura kufika na kutoa msaada.

Waziri Mkuu wa utawala wa Kizayuni baada ya mauaji hayo alidai kwamba wanajeshi wavamizi wa Palestina walizuia mpango wa mashambulizi dhidi ya utawala huo huko Jenin.

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