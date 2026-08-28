Shambulio la kigaidi la Tel Aviv dhidi ya Jenin katika Ukingo wa Magharibi: Watu 3 wameuawa

Kwa mujibu wa shirika la habari "Abna" kwa kunukuu shirika la habari la "Shihab", jeshi la utawala wa Kizayuni leo, Ijumaa, lilidai kwamba katika shambulio lake la kigaidi katika mji wa Jenin uliopo Ukingo wa Magharibi, lililenga kundi la wapiganaji Wapalestina.

Utawala huo wa Kizayuni pia ulidai kwamba katika mashambulizi ya jana (Alhamisi) uliwaua makamanda wawili wa vuguvugu la Hamas na Jihad al-Islami katika mashambulizi mawili katika Ukanda wa Gaza.

Jeshi la utawala wa Kizayuni baada ya shambulio lilituma wanajeshi zaidi kwenye eneo la shambulio huko Jenin lililoko kaskazini mwa Ukingo wa Magharibi.

Kwa mujibu wa habari zilizochapishwa baadaye, watu watatu wameuawa katika shambulio hili la kigaidi, na utawala wa Kizayuni uliwazuia wahudumu wa dharura kufika na kutoa msaada.

Waziri Mkuu wa utawala wa Kizayuni baada ya mauaji hayo alidai kwamba wanajeshi wavamizi wa Palestina walizuia mpango wa mashambulizi dhidi ya utawala huo huko Jenin.