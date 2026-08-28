Sheikh Naim Qassem: Umoja wa Kiislamu unamaanisha kuzingatia adui wa kweli wa Ummah wa Kiislamu

Kwa mujibu wa shirika la habari "Abna" kwa kunukuu "Al-Manar", Sheikh Naim Qassem katika hotuba yake kuhusiana na Maulidi ya Mtume wa Kiislamu na Wiki ya Umoja wa Kiislamu alisema: Umoja wa Kiislamu unaotakikana ni umoja unaoleta nguvu kwa Waislamu na kutimiza mshikamano na ushirikiano wao, hasa kati ya nchi na mataifa. Umoja wa Kiislamu unaotakikana ni kuikomboa Ummah wa Kiislamu kutoka katika utumwa na kutengwa, na kupambana na migawanyiko na vikwazo vya kimadhehebu, kidini na kisiasa.

Katibu Mkuu wa Hizbullah ya Lebanon alisisitiza: Umoja wa Kiislamu unaotakikana ni kupambana na miradi ya Amerika na Israel ya kugawanya na kueneza fitina, ambayo inalenga kugawa eneo letu. Umoja wa Kiislamu unamaanisha kuzingatia adui wa kweli wa Ummah wa Kiislamu na kuvuka migawanyiko ya ndani.

Sheikh Naim Qassem alifafanua: Umoja wa Kiislamu una matokeo mawili: kwanza, kuzuia migawanyiko na kuungana; na pili, kupanua umoja huu kwa umoja wa kitaifa na kibinadamu. Matokeo ya pili ni kwamba tutaungana kuzunguka suala kuu la Palestina ambalo linaonyesha mustakabali wa eneo zima.

Alisema: Suala la Palestina si suala la kimadhehebu, bali ni suala la Kiislamu, kitaifa, Kiarabu na kibinadamu. Tunazitaka nchi za Kiarabu na Kiislamu na mataifa yao kuungana na wasikae kimya wakati maadui wanapoingia katika eneo letu na ndugu zao wanateseka.

Aliongeza: Muda umefika wa eneo letu kupata usalama kupitia maelewano kati ya nchi zake, na kiburi kiwe mwisho.