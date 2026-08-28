Kwa mujibu wa shirika la habari "Abna" kwa kunukuu "Rossiya al-Youm", wanajeshi wa utawala wa Kizayuni kwa siku ya pili mfululizo walishambulia kwa mizinga maeneo karibu na kitovu cha Beit Jinn katika viunga vya magharibi vya Damascus.

Kulingana na ripoti za uwanjani, eneo la "Tell Bat al-Warda" karibu na Beit Jinn katika viunga vya Damascus lilishambuliwa kwa mizinga na Israel.

Wakati huo huo, katika viunga vya kati vya Quneitra, magari 9 yaliyobeba wanajeshi wa utawala wa Kizayuni yaliingia katika kijiji cha "Bureika".

Pia magari manne ya kijeshi ya utawala wa Kizayuni yalionekana karibu na kijiji cha "Al-Hanut" kusini mwa Quneitra.

Vikosi vya Kizayuni katika kijiji cha "Rasm al-Ajraf" kusini mwa Quneitra pia viliingia katika nyumba na kufanya ukaguzi na upekuzi.