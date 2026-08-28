Sanaa: Utawala wa Saudia unakusanya vikosi vyake ili kuidhuru Yemen

Kwa mujibu wa shirika la habari "Abna" kwa kunukuu "Al-Masira", Wizara ya Mambo ya Nje ya Yemen imetangaza kwamba utawala wa Saudia unakusanya vikosi vyake tegemezi na mamluki ili kuidhuru Yemen na kuvunja muundo wa kijamii wa nchi hii.

Wizara ya Mambo ya Nje ya Yemen pia imetangaza kwamba utawala wa Saudia unaendelea na kuzingirwa kwa viwanja vya ndege na bandari za Yemen na kunyang'anya utajiri wa kitaifa kwa lengo la kuidhoofisha Yemen na kuwaweka maskini watu wa nchi hii.

Wizara hiyo ilisisitiza kwamba Yemen imeazimia kupata haki zake, na hatua katika njia hii imekuwa wajibu wa kidini, madai ya watu na hitaji la kitaifa.

Katika siku za hivi karibuni, mapigano kati ya vikosi vya kijeshi vya Yemen na wanamgambo wanaoungwa mkono na Saudia wa serikali iliyoshindwa yamezidi katika nguzo kadhaa za nchi hii.

Kuongezeka kwa mashambulizi na mapigano kwa pande zote kumeongeza wasiwasi kuhusu kupanuka tena kwa mapigano nchini Yemen na mwisho wa utulivu wa jamaa wa miaka ya hivi karibuni.