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Chuck Schumer: Trump anasema uwazi wa wazi kuhusu Iran

28 Agosti 2026 - 23:14
Msimbo wa Habari: 1858308
Source: ABNA
Chuck Schumer: Trump anasema uwazi wa wazi kuhusu Iran

Kiongozi wa wachache wa Democratic katika Seneti ya Marekani alisema: Trump anasema uwazi wa wazi kuhusu Iran wakati ukweli ni tofauti.

Kwa mujibu wa shirika la habari "Abna" kwa kunukuu "Al-Manar", Chuck Schumer, kiongozi wa wachache wa Democratic katika Seneti ya Marekani, alisema: miezi 6 imepita tangu Trump alipoanzisha vita dhidi ya Iran ambavyo vilihatarisha vikosi vyetu vya kijeshi.

Aliongeza: miezi sita imepita tangu Trump alipowasha vita vilivyosababisha ongezeko kubwa la bei ya mafuta na kuyumba kwa ulimwengu.

Schumer alisisitiza: utawala wa Trump unachapisha uwazi wa wazi kuhusu kushindwa kwake katika suala la Iran, wakati ukweli ni kwamba Iran, baada ya miezi sita, ina udhibiti wa Mlango wa Hormuz.

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