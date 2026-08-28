Chuck Schumer: Trump anasema uwazi wa wazi kuhusu Iran

Kwa mujibu wa shirika la habari "Abna" kwa kunukuu "Al-Manar", Chuck Schumer, kiongozi wa wachache wa Democratic katika Seneti ya Marekani, alisema: miezi 6 imepita tangu Trump alipoanzisha vita dhidi ya Iran ambavyo vilihatarisha vikosi vyetu vya kijeshi.
Aliongeza: miezi sita imepita tangu Trump alipowasha vita vilivyosababisha ongezeko kubwa la bei ya mafuta na kuyumba kwa ulimwengu.
Schumer alisisitiza: utawala wa Trump unachapisha uwazi wa wazi kuhusu kushindwa kwake katika suala la Iran, wakati ukweli ni kwamba Iran, baada ya miezi sita, ina udhibiti wa Mlango wa Hormuz.
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