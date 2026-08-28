Vikwazo vipya vya Wizara ya Fedha ya Marekani dhidi ya Iran

Kwa mujibu wa shirika la habari "Abna" kwa kunukuu "Al-Jazeera", Wizara ya Fedha ya serikali ya kigaidi ya Marekani katika taarifa rasmi imetangaza kuwa imeweka vikwazo vipya dhidi ya Iran.

Katika taarifa ya Wizara ya Fedha ya Marekani imedaiwa: tumegundua mitandao, waamuzi na njia ambazo Iran inatumia kwa usafirishaji haramu wa mafuta na kukwepa vikwazo. Kwa kushirikiana na mashirika ya serikali na washirika wetu, tunalenga chanzo chochote cha mapato haramu cha utawala wa Iran.

Wizara ya Fedha ya serikali ya kigaidi ya Marekani huku ikionya kuhusu biashara yoyote na Iran na kupanua hatua dhidi ya taasisi na pande zinazoshirikiana na Tehran, imedai: tunajitolea kukata mishipa yote ya kiuchumi iliyobaki ya Tehran na kumaliza mara moja na kwa wote tishio la utawala wa Iran. Iran inatumia mitandao ya benki za kivuli kwa uhalalishaji wa pesa, ununuzi wa silaha na kufadhili vikosi vyake vya wakala katika eneo.

Pia, serikali ya kigaidi ya Marekani katika kuendeleza sera zake dhidi ya Iran, imeweka vikwazo vinavyohusiana na Iran dhidi ya mtu mmoja na kampuni nyingine.

Wizara hiyo ilitangaza vikwazo dhidi ya mtu mmoja kwa madai ya uhusiano na Benki Kuu ya Iran na vikwazo vingine dhidi ya kampuni yenye makao yake Hong Kong.

Hatua hii ni moja ya hatua za kwanza za utawala wa Trump katika kutekeleza tishio lake la shinikizo la kiuchumi kwa Tehran.