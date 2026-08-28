Lavrov: Hali ya Mlango wa Hormuz ni matokeo ya ujasiri wa Marekani

Kwa mujibu wa shirika la habari "Abna" kwa kunukuu "RIA Novosti", Sergei Lavrov, Waziri wa Mambo ya Nje wa Urusi, alisema: Mlango wa Hormuz ulikuwa wazi kabisa kabla ya uvamizi wa Marekani na Israel dhidi ya Iran, na suala la kutoza ushuru wa kupita katika njia hiyo ya maji halikuletwa mpaka Marekani na Israel zilipoanza ujasiri wao.

Waziri wa Mambo ya Nje wa Urusi alisisitiza: Moscow haitaki kutoza ushuru wa kupita katika Mlango wa Hormuz, lakini suala hili linahitaji majadiliano zaidi.

Urusi inakosoa mbinu ya Marekani katika uvamizi dhidi ya nchi huru. Moscow iliilaani mashambulizi ya Marekani na utawala wa Kizayuni dhidi ya Iran tangu mwanzo na ilitaka kujiepusha na kuingilia kwa nguvu kutoka nje ya eneo katika Ghuba ya Uajemi.