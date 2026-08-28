Mohsen Rezaei: Madai ya njama ya Iran kumuua mtoto wa Trump ni propaganda za uongo za Netanyahu

Kwa mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) - ABNA-, Katibu wa Baraza Kuu la Usalama wa Taifa la Iran, Meja Jenerali Mohsen Rezaei, amekanusha madai kwamba Iran ilikuwa na mpango wa kumuua mtoto wa Rais wa Marekani Donald Trump, akisema madai hayo ni propaganda za uongo zilizobuniwa na Waziri Mkuu wa Israel, Benjamin Netanyahu.

Akizungumza katika mahojiano ya televisheni, Meja Jenerali Rezaei amesema madai ya kuwepo kwa njama dhidi ya mtoto wa Trump si chochote zaidi ya “uongo mkubwa uliopangwa na Netanyahu kwa lengo la kumdanganya na kumtisha Rais wa Marekani.”

Ameongeza kuwa Netanyahu alimshtua Rais wa Marekani kwa kusambaza taarifa za uongo kuhusu madai ya kuwepo kwa “njama ya Iran ya kumuua Trump,” jambo ambalo, kwa mujibu wa Rezaei, lilisababisha mchakato wa kufanya maamuzi kwa upande wa Marekani kuvurugika.

Katibu huyo wa Baraza Kuu la Usalama wa Taifa la Iran amesisitiza kuwa iwapo Iran itafanya uamuzi wa kuchukua hatua, hakuna kitakachoweza kuzuia utekelezaji wa uamuzi huo.

“Ikiwa tutafanya uamuzi, hakuna kitakachotuzuia kuutekeleza, lakini taarifa hizi si chochote zaidi ya uongo wa Netanyahu,” amesema Rezaei.