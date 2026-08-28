Balozi wa Iran atoa wito wa kulaaniwa kwa ugaidi wa kiuchumi wa Marekani

Kwa mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) - ABNA-, Balozi wa Jamhuri ya Kiislamu ya Iran nchini Uingereza, Ali Matinfar, ametoa wito huo wakati wa mazungumzo yake na Naibu Waziri wa Mambo ya Nje wa Uingereza, Stephen Doughty.



Katika mkutano huo, pande hizo mbili zimesisitiza umuhimu wa kudumisha njia za mawasiliano ya kidiplomasia na kuendelea na mashauriano kupitia mazungumzo ya pande zote.



Balozi Matinfar amesisitiza umuhimu wa jumuiya ya kimataifa kulaani sera za Washington, huku akieleza kuwa mashambulizi ya kijeshi na shinikizo la kiuchumi dhidi ya Iran yanapaswa kukabiliwa kupitia misingi ya sheria na diplomasia ya kimataifa.



Aidha, mazungumzo hayo yamehusu masuala mbalimbali yenye maslahi ya pamoja, hususan yanayohusiana na uhusiano wa pande mbili kati ya Iran na Uingereza.