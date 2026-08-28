Kiongozi wa Mapinduzi: Kufanya chochote kinachodhuru mshikamano wa kijamii ni marufuku

Kwa mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) - ABNA-, Ayatollah Sayyid Mojtaba Husseini Khamenei, Kiongozi Mkuu wa Mapinduzi ya Kiislamu, katika ujumbe wake kwa mnasaba wa Wiki ya Serikali, amesisitiza kwamba: “Ninatangaza kwa uthabiti kwamba kufanya chochote kinachodhuru mshikamano wa kijamii ni marufuku.”

Katika ujumbe huo, Kiongozi wa Mapinduzi ametoa shukrani kwa hatua zinazostahili zilizochukuliwa na Serikali, hususan na Rais mwaminifu na mwenye kujali, licha ya vikwazo na njama mbalimbali za adui wa Marekani na Uzayuni, pamoja na kuongezeka kwa vikwazo na mizingiro.

Aidha, amesisitiza umuhimu wa kueleza na kusimulia “nguvu na uwezo wa Iran”, kuviweka wazi na kuvipa uzito, huku akiepuka kauli yoyote “inayokatisha tamaa na kudhoofisha ari ya kitaifa na ya umma” pamoja na “mgawanyiko wa kubuniwa.”

Maandishi kamili ya ujumbe wa Kiongozi Mkuu wa Mapinduzi ya Kiislamu kwa mnasaba wa Wiki ya Serikali ni kama ifuatavyo:

Kwa jina la Mwenyezi Mungu, Mwingi wa Rehema, Mwenye Kurehemu

Wiki ya kwanza ya mwezi wa Shahrivar kila mwaka ni fursa ya kuzungumzia huduma za Serikali ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran. Mwaka huu, Serikali ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran imebahatika kwamba siku za Wiki ya Serikali zinaambatana na siku za kuzaliwa zenye baraka za viumbe wawili waliozaliwa katika mwezi wa Rabiul-Awwal, rehema na amani za Mwenyezi Mungu ziwe juu yao na juu ya Aali zao.

Katika fursa hii, nawatakia heri na kuwapa pongezi pamoja na kusema “Mungu awalipe kwa juhudi zao” wafanyakazi na viongozi wote wanaofanya kazi kwa bidii katika taasisi za serikali, hususan Rais mwaminifu na mwenye kujali wa Serikali ya Awamu ya Kumi na Nne. Hasa kwa kuzingatia hatua zinazostahili ambazo, licha ya vikwazo na njama mbalimbali za adui wa Marekani na Uzayuni, pamoja na kuongezeka kwa vikwazo na mizingiro, zimechukuliwa wakati wa vita vya tatu vilivyolazimishwa na baada yake, katika njia ya kuhakikisha upatikanaji wa bidhaa na aina mbalimbali za huduma zinazohitajika na wananchi, kurekebisha maeneo muhimu yaliyoathiriwa na kusimamia nishati.

Pia inafaa kuwakumbuka marais mashahidi Rajai na Raisi, Waziri Mkuu shahidi Bahonar, pamoja na wafanyakazi, viongozi na mawaziri mashahidi katika vipindi mbalimbali vya Serikali, na juu ya wote, kumkumbuka Kiongozi Mkuu wa Shahidi ambaye kwa kipindi cha karibu mihula miwili alishikilia nafasi ya urais, na kuwaombea wote daraja za juu na fadhila za Mwenyezi Mungu.

Fursa ya kuwahudumia wananchi na malengo ya Jamhuri ya Kiislamu ni neema yenye thamani ambayo inapaswa kulindwa. Katika zama hizi na mazingira nyeti na magumu ambayo “Iran yenye nguvu zaidi” inakabiliwa nayo katika kufikia lengo hilo, miongoni mwa mambo muhimu, pamoja na juhudi za usiku na mchana na ubunifu endelevu, ni kueleza na kusimulia nguvu na uwezo wa Iran na taifa lake tukufu.

Udhaifu, kasoro na upungufu hauhitaji kusimuliwa wala kupewa uzito; bali unahitaji mipango na hatua za kuondoa na kutatua tatizo. Wakati mwingine, kueleza kwa uaminifu udhaifu wetu wakati ambapo adui anahitaji kuathiri ari yetu, kunaweza kuwa msaada mkubwa kwake, na huenda kukasababisha mioyo ya marafiki na wanaotuunga mkono kuwa na wasiwasi na kuwafanya wachanganyikiwe na kupoteza mwelekeo.

Ndiyo, wakati wasikilizaji wa kauli hizi za kweli ni wananchi wetu na watu wanaotujali pekee, tatizo hupungua. Lakini nguvu, uwezo na mambo mazuri, kwa mujibu wa mafundisho ya Qur’ani ya “Na kuhusu neema ya Mola wako, basi itaje”, yanahitaji kusimuliwa na kupewa uzito.

Wananchi wapendwa wa Iran, ambao katika miezi sita iliyopita wameonesha thamani yao halisi katika sura mbalimbali za jihadi dhidi ya adui, kushiriki katika medani, mshikamano, umoja wa mioyo na ushirikiano wao, wanastahili na wanapaswa kuhisi kwamba huduma ya vyombo vya serikali na taasisi zinazohusika katika Jamhuri ya Kiislamu inaelekea katika kufikia kiwango kinachofaa cha mfumo huu mtukufu na hadhi ya juu ya taifa lililotumwa.

Bila shaka, yale yatakayotajwa hapa chini yako katika kiini cha mipango ya Serikali inayohudumia wananchi au kwa namna fulani yako katika orodha ya malengo yake, na kuyataja hapa ni kwa ajili ya kukumbusha tu.

Miongoni mwa hayo ni ulazima wa kuzingatia kwa dhati mlolongo wa changamoto za kiuchumi na maisha, kama vile mfumuko wa bei, ukosefu wa ajira, usimamizi wa bei na soko la bidhaa na huduma, pamoja na kutoa umuhimu maalumu kwa baadhi ya vipengele vingine vya uchumi, kama vile ukuaji, kuongeza uwekezaji na kuuelekeza katika maeneo yenye manufaa na yanayohitajika, kuchochea uzalishaji, kuondoa taratibu dola katika nafasi yake muhimu ya kiuchumi, na hatimaye kuweka mkusanyiko wa sera za uchumi wa kujitegemea kuwa mhimili mkuu.

Ufunguo mkuu katika eneo hili wa kutatua mambo yote haya unaonekana katika kutegemea zaidi uzalishaji wa ndani. Bila shaka, kuhakikisha kuwepo kwa kiwango cha kutosha cha bidhaa za umma na maalumu ni jambo la lazima kabisa. Kwa kuzingatia hilo, pale ambapo uzalishaji wa ndani hautoshi, uagizaji kutoka nje unapaswa kutumiwa kwa usahihi na kwa hekima.

Kwa kawaida, kuhamasisha uzalishaji na wakati huo huo kusimamia uagizaji na bei kunaweza kupelekea hali ambayo madoa meusi yanayoonekana katika ukurasa wa uchumi wa nchi yatapungua hatua kwa hatua, hadi hatimaye yatoweke kabisa.

Katika uwanja huu, ingawa mwenendo wa adui wakati wa vita na baada yake hauna athari ndogo, lakini usimamizi wenye busara zaidi wa vipengele mbalimbali vya eneo hili, kutafuta msaada wa wananchi katika baadhi ya maeneo na wa wataalamu na wabunifu katika maeneo mengine, pamoja na kuwezesha uwezo mpya, kutaelekeza nchi katika kupanua mambo na kuendeleza ustawi.

Adui aliyeapa dhidi ya taifa hili anajaribu kuaminisha kwamba njia ya kujenga na kuendeleza nchi inapitia katika kumtii yeye na matakwa yake yasiyo na msingi; wakati ambapo kuangalia yale aliyoyafanya kwa nchi hii na rasilimali zake katika vipindi vilivyopita, hata miaka kadhaa kabla ya Mapinduzi ya Kiislamu, kunaonesha kinyume cha hilo.

Miongoni mwa masuala mengine ni kutumia teknolojia na ubunifu uliopendekezwa na vijana wenye vipaji. Wakati mwingine, kutumia kwa wakati unaofaa fursa hii na kuacha utaratibu wa kawaida na mazoea yaliyozoeleka katika jambo fulani kunaweza kuleta hatua kubwa yenye athari katika njia ya maendeleo na ustawi wa nchi.

Jambo hili linaweza kufikiriwa katika matawi mbalimbali ya uzalishaji wa nguvu, ikiwa ni pamoja na kilimo, viwanda, utamaduni, malezi na elimu, masuala ya mawasiliano na kijamii.

Na miongoni mwa masuala ya msingi ya nchi ambayo yanapaswa daima kuwa katikati ya uangalizi wa Serikali, viongozi wa serikali, viongozi wote na sehemu zote za mfumo wa utawala, ni kudumisha umoja na kulinda mshikamano wa kijamii.

Kila hatua katika kila moja ya nyanja kuu za kiutamaduni, kijamii, kisiasa, kiusalama na kiuchumi inapaswa kuchukuliwa kwa kuzingatia kiambatisho chake kinachohusiana na mshikamano wa kijamii.

Baadhi ya hatua ambazo kwa mtazamo wa kwanza zinaweza kuwa na wafuasi miongoni mwa baadhi ya makundi ya nchi, iwapo hazina kiambatisho hicho au kile kilichoandaliwa kama kiambatisho chake kitapuuziwa wakati wa utekelezaji, zinaweza kusababisha madhara kwa makundi hayo hayo na wengine.

Bila shaka, kila kauli inayokatisha tamaa na kudhoofisha ari ya kitaifa na ya umma, pamoja na aina yoyote ya mgawanyiko wa kubuniwa kama vile vita au mazungumzo, maridhiano au msimamo mkali, kusuluhisha au kupenda vita, ambao hapo awali ulisababisha madhara ya moja kwa moja au yasiyo ya moja kwa moja kwa wananchi wetu wapendwa, inaweza pia kuleta athari hiyo hiyo kuanzia sasa.

Kwa hiyo, ninatangaza kwa uthabiti kwamba kufanya chochote kinachodhuru mshikamano wa kijamii ni marufuku.

Na miongoni mwa masuala mengine muhimu ni kuzingatia kwa mtazamo wa kimkakati wa hali ya juu suala la utamaduni, elimu na malezi. Maana ya kuzingatia kwa mtazamo wa kimkakati wa hali ya juu ni kwamba uundaji wa mikakati mingine unapaswa kufanyika kwa kuzingatia suala hili.

Katika jambo hili, kwanza kabisa, kuzingatia makundi ambayo ni chanzo cha kueneza utamaduni chanya na wenye kujenga, kama vile walimu katika elimu ya msingi na sekondari, vyuo vikuu na hawza, pamoja na wauguzi na madaktari ambao wamejitolea kutekeleza wajibu wao katika taasisi zisizo za kibinafsi, kuna umuhimu wa pekee.

Vilevile, kuzingatia nafasi ya wanawake wa nyumbani ambao wanafundisha kila mmoja wa watoto wa nchi hii vipengele nyeti zaidi vya mchoro wa utamaduni mzuri na unaotakiwa wa siku zijazo ndani ya mipaka ya nyumba, kuna umuhimu wa aina hiyo hiyo.

Natumaini kwamba kutekeleza mambo haya na mambo mengine yenye manufaa ambayo, kwa neema ya Mwenyezi Mungu, yanaweza kupatikana katika orodha ya mipango ya Serikali inayopendwa, kutaielekeza nchi yetu tukufu kuelekea “Iran yenye nguvu zaidi”, na kuwafanya wanaoshiriki katika njia hii kustahiki uangalizi maalumu wa Bwana wetu, Mwenyezi Mungu aharakishe faraja yake tukufu, pamoja na dua njema, baraka na uongofu wake.

Wassalaamu Alaykum Warahmatullahi Wabarakaatuh.

Sayyid Mojtaba Husseini Khamenei