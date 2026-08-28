IRGC: Hatutaruhusu adui kufanya harakati za ardhini nchini Iran

Kwa mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) - ABNA-, Kamanda wa Kambi ya Hamza Sayyid al-Shuhada (as) ya Kikosi cha Ardhini cha Jeshi la Walinzi wa Mapinduzi ya Kiislamu (IRGC) amesema kuwa katika vita vya tatu vilivyolazimishwa, adui alijaribu kubadilisha hali kwa manufaa yake kwa kutengeneza mpasuko na kujenga ushawishi miongoni mwa wananchi.

Amesema miongoni mwa malengo ya adui katika harakati hizo yalikuwa ni kuleta ukosefu wa usalama, kuwatoa wananchi mitaani, kuchochea kutoridhika na kuweka mazingira ya kujipenyeza kutoka pande mbalimbali.

Kwa mujibu wa kamanda huyo, adui pia alijaribu kulenga mshikamano wa kijamii kwa kuchochea tofauti kati ya makabila na madhehebu mbalimbali, wakiwemo Mashia na Masunni, Wakurdi na Waturuki.

Ameeleza kuwa majimbo ya Azerbaijan Magharibi na Kurdistan yalikuwa miongoni mwa maeneo ambayo adui aliyapa umuhimu maalumu, akidhani kwamba angeweza kuanzisha mashambulizi dhidi ya Iran kupitia mhimili wa kaskazini-magharibi.

Hata hivyo, amesema Jeshi la Iran, IRGC, Basij, Faraja, walinzi wa mipaka na vikosi vya usalama vilikuwepo uwanjani kwa umakini na maandalizi kamili, na havikuruhusu adui kupenya wala kufanya harakati za ardhini.

Kauli hiyo inaendana na msimamo wa hivi karibuni wa kamanda huyo kwamba Iran haitaruhusu maeneo ya mipaka ya kaskazini-magharibi kutumiwa kwa shughuli za uhasama dhidi yake.



Kambi ya Hamza Sayyid al-Shuhada ina jukumu katika eneo la kaskazini-magharibi mwa Iran, likihusisha maeneo ya mipaka na Iraq na Uturuki pamoja na majimbo ya Azerbaijan Magharibi na Kurdistan.