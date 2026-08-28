Umoja wa Umma wa Kiislamu ndiyo njia ya kukabiliana na njama za maadui

Kwa mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) - ABNA-, Sheikh Ali al-Khatib, Naibu Mwenyekiti wa Baraza Kuu la Mashia nchini Lebanon, amesema hayo katika hafla ya ufunguzi wa Mkutano wa 40 wa Umoja wa Kiislamu, akieleza kuwa Umma wa Kiislamu leo unakabiliwa na changamoto nyingi za kistaarabu ambazo zimesababisha kupotea kwa sehemu kubwa ya uwezo na rasilimali za Umma.

Sheikh al-Khatib amesema nyuma ya njama hizo kuna wahalifu ambao hawatambui haki za binadamu, huku akieleza kuwa wanaowaunga mkono wahalifu hao wanashiriki pia katika njama hizo.

Amesema njama za maadui zinapaswa kuwafanya Waislamu kushikamana zaidi na ujumbe wa Mtume Muhammad (saw), ambao, kwa mujibu wake, unawakilisha kilele cha maadili mema na wema.

Akizungumzia Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, Sheikh al-Khatib amesema Iran imeweza kusimama dhidi ya maadui zake kwa kutegemea fikra za hali ya juu za kisasa zilizotokana na fikra za Kiongozi Shahidi wa Mapinduzi, pamoja na kutekeleza sheria za Kiislamu.

Ameongeza kuwa Iran, kupitia sera ya uchumi wa kujitegemea, imeweza kuweka ramani mpya ya njia katika Mashariki ya Kati.

Sheikh al-Khatib amesema Wiki ya Umoja inapaswa kuchukuliwa kuwa fursa nzuri ya kuimarisha mshikamano wa Waislamu, akisisitiza kwamba kusimama kwa Iran dhidi ya maadui zake kumetokana na umoja ambao Qur’ani imeuhimiza.

Aidha, Naibu Mwenyekiti huyo wa Baraza Kuu la Mashia nchini Lebanon amesema hali ya sasa katika ulimwengu wa Kiislamu inahitaji Waislamu kuimarisha zaidi umoja wao na kusimama pamoja ili waweze kuwashinda maadui na kuondoa changamoto na matatizo yanayowakabili.

Amehimiza pia kufanyika kwa mazungumzo yenye kujenga katika ngazi ya ulimwengu wa Kiislamu, kwa lengo la kufikia suluhisho na mikakati ya vitendo ya kuimarisha umoja na kukabiliana na aina zote za uvamizi wa maadui.

Akihitimisha hotuba yake, Sheikh al-Khatib amenukuu moja ya kauli za Kiongozi Shahidi wa Mapinduzi, aliyesema: “Inawezekanaje, licha ya kuwa na Waislamu bilioni mbili, tushindwe kuwa Umma mmoja, wakati tukitembea katika njia moja tunaweza kuwa Umma mmoja?”

Sheikh al-Khatib ameongeza kuwa Kiongozi huyo Shahidi alikuwa akisisitiza mara kwa mara umuhimu wa kukusanya na kutumia uwezo na rasilimali za nchi za Kiislamu ili kukabiliana na njama za maadui.

Amesema mgawanyiko miongoni mwa Waislamu ndio unaowapa maadui fursa ya kuchukua hatua dhidi ya nchi za Kiislamu, hivyo umoja na mshikamano wa Umma wa Kiislamu ni msingi muhimu wa kukabiliana na njama hizo.