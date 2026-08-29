Waandishi Watatu Wafunguliwa Kesi Dhidi ya Hegseth na Pentagon kwa Madai ya Udhibiti wa Vyombo vya Habari

Kwa mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) -ABNA-; Waandishi watatu waliofukuzwa kazi katika gazeti la kijeshi la Marekani Stars and Stripes wamefungua kesi dhidi ya Waziri wa Ulinzi Pete Hegseth pamoja na maafisa wengine wawili wa Pentagon, wakiiituhumu Serikali ya Donald Trump kwa kujaribu kuwafukuza kinyume cha sheria na kudhibiti uhuru wa uandishi wa habari.

Waandishi hao, Max Lederer, Erik Slavin na Lara Korte, wameeleza katika kesi hiyo kwamba hatua dhidi yao ilichukuliwa baada ya kutetea uhuru wa vyombo vya habari katika kuripoti operesheni za kijeshi, pamoja na kuchapisha taarifa kuhusu hali ngumu waliyokuwa wakikabiliana nayo wanajeshi waliokuwa ndani ya meli ya kijeshi ya USS Abraham Lincoln.



Kwa mujibu wa taarifa hizo, ripoti kuhusu meli hiyo ilieleza matatizo mbalimbali yaliyowakabili takribani wanajeshi 5,000 waliokuwa ndani yake, ikiwemo changamoto za chakula na maji, afya ya akili na uchovu kutokana na kukaa muda mrefu baharini.

Waandishi hao wanadai kuwa kufukuzwa kwao kulikiuka haki zao za kikatiba chini ya Marekebisho ya Kwanza ya Katiba ya Marekani, yanayolinda uhuru wa kujieleza na wa vyombo vya habari.