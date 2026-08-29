Kamanda wa IRGC: Taifa la Iran Halihofu Nguvu Yoyote, Adui Aliomba Kusitishwa kwa Vita

Kwa mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) -ABNA-: Kamanda wa Vikosi vya Ardhini vya Jeshi la Walinzi wa Mapinduzi ya Kiislamu (IRGC), Brigedia Jenerali Mohammad Karami, amesema kuwa taifa la Iran halihofu nguvu yoyote duniani na kwamba limeendelea kusimama imara mbele ya kile alichokiita dhuluma na uhalifu mkubwa.

Karami amesema kuwa watu wanaopenda uhuru kote duniani, wakiwemo Wakristo, wanajivunia msimamo wa taifa la Iran kutokana na namna lilivyosimama imara katika kukabiliana na shinikizo na vitisho vya maadui.

Akizungumzia vita vya siku 12, Karami amesema kuwa Marekani iliomba kusitishwa kwa mapigano na kukaa katika meza ya mazungumzo na Iran, lakini baadaye, kwa mujibu wa madai yake, Marekani ilichukua hatua za hila na kudhoofisha mazungumzo hayo kutoka nyuma ya pazia.

Kauli ya Karami inaendana na matamshi yake ya awali kwamba Iran haogopi nguvu yoyote na kwamba Vikosi vya Walinzi wa Mapinduzi viko tayari kukabiliana na tishio lolote dhidi ya nchi hiyo.