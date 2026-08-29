Kiongozi wa Iran Asisitiza Umoja wa Kitaifa na Kulinda Mshikamano wa Kijamii

Kwa mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) -ABNA-; Kiongozi wa Mapinduzi ya Kiislamu ya Iran, Ayatullah Sayyid Mojtaba Khamenei, ametoa ujumbe maalumu katika kuadhimisha Wiki ya Serikali, akisisitiza kwamba kulinda umoja wa kitaifa na mshikamano wa kijamii kunapaswa kuwa miongoni mwa mambo ya msingi yanayopewa kipaumbele na serikali, maafisa na taasisi zote za nchi.

Ayatollah Khamenei amesema kuwa kila hatua inayochukuliwa katika nyanja za utamaduni, jamii, siasa, usalama na uchumi inapaswa kuzingatia athari zake kwa mshikamano wa jamii.

Aidha, amekosoa kauli zinazoweza kueneza kukata tamaa na kudhoofisha morali ya taifa, pamoja na kile alichokiita mgawanyiko wa kubuniwa, kama vile “vita au mazungumzo,” “mwafaka au misimamo mikali,” na “maridhiano au uchochezi wa vita,” akieleza kuwa mitazamo hiyo inaweza kusababisha madhara ya moja kwa moja au yasiyo ya moja kwa moja kwa wananchi.

Kiongozi huyo ametangaza wazi kwamba kitendo chochote kinachodhuru mshikamano wa kijamii hakiruhusiwi, huku akisisitiza umuhimu wa kuimarisha umoja na mshikamano wa wananchi.

Katika ujumbe huo, Ayatullah Khamenei pia amesisitiza umuhimu wa kuonyesha uwezo, nguvu na mafanikio ya Iran, akisema kuwa nafasi ya kuitumikia jamii na kusaidia kufanikisha malengo ya Jamhuri ya Kiislamu ni neema yenye thamani inayopaswa kuthaminiwa.