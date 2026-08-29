AP: Vita vya Iran Vimebadilisha Mashariki ya Kati, Lakini Si Kwa Namna Waandaaji Wake Walivyotarajia

Kwa mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) –ABNA– Miezi sita baada ya kuanza kwa vita kati ya Iran, Marekani na Israel, Mashariki ya Kati imepitia mabadiliko makubwa ya kisiasa, kijeshi na kiusalama, lakini kwa mujibu wa ripoti ya Associated Press (AP), mabadiliko hayo hayajatokea kwa namna waandaaji wa mashambulizi walivyotarajia.

Ripoti hiyo inaeleza kuwa Jamhuri ya Kiislamu ya Iran ilifanikiwa kuendelea kusimama licha ya kuuawa kwa baadhi ya viongozi wake wakuu na kukabiliwa na wiki kadhaa za mashambulizi makubwa ya anga. Aidha, Iran imepata nyenzo muhimu ya kimkakati kupitia Mlango wa Hormuz, njia muhimu ya usafirishaji wa mafuta na gesi duniani.



Kwa mujibu wa AP, vita hivyo pia vimeibua wasiwasi mkubwa miongoni mwa nchi za Kiarabu za Ghuba kuhusu ufanisi wa mwavuli wa usalama wa Marekani ambao nchi hizo zimeutegemea kwa miongo kadhaa. Baadhi ya nchi hizo sasa zinaanza kutafuta njia mbadala za kuimarisha usalama wao na kupunguza utegemezi wao kwa Marekani.



Ripoti hiyo inaongeza kuwa Saudi Arabia na nchi nyingine za Ghuba zimeanza kutathmini upya mazingira yao ya kiusalama kutokana na matukio ya vita, huku juhudi za kutafuta njia mbadala za kusafirisha mafuta zikiongezeka ili kupunguza utegemezi wa Mlango wa Hormuz. �



Kwa ujumla, AP inaeleza kuwa vita hivyo vimeacha Mashariki ya Kati ikiwa imebadilika, lakini pia ikiwa yenye misukosuko na kutokuwa na uhakika zaidi, huku mizani ya nguvu za kikanda na uhusiano kati ya Marekani, Israel, Iran na nchi za Ghuba ukiendelea kutathminiwa upya.