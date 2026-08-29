IRGC: Udhibiti wa Iran Juu ya Mlango wa Hormuz ni Kamili na wa Uamuzi

Kwa mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) -ABNA-; Jeshi la Walinzi wa Mapinduzi ya Kiislamu ya Iran (IRGC) limetangaza kuwa udhibiti wa wapiganaji wa Kiislamu juu ya Mlango wa Hormuz ni kamili na wa uamuzi, likisisitiza kuwa hakuna meli inayoweza kuvuka bila kuratibu na Jamhuri ya Kiislamu ya Iran.

Katika taarifa iliyotolewa na Jeshi la Wanamaji la IRGC siku ya Ijumaa, tarehe 28 Agosti 2026, jeshi hilo limekanusha kauli za maafisa wa Marekani kwamba Mlango wa Hormuz umefunguliwa, likizitaja kuwa ni “uongo wa wazi” unaolenga, kwa mujibu wa taarifa hiyo, kudhibiti bei za mafuta na kuficha kile ilichokiita kushindwa kwa Marekani.



IRGC imeongeza kuwa Mlango wa Hormuz umefungwa kwa meli zote zinazokusudia kupita bila kuratibu na Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, huku ikisisitiza kuwa hatua hiyo itaendelea hadi masharti yaliyotajwa na mamlaka za Iran yatimizwe. �



Kauli hiyo imekuja wakati ambapo hali ya usafiri katika njia hiyo muhimu ya kimataifa ikiendelea kuwa yenye mvutano. Taarifa za hivi karibuni zinaonyesha kuwa idadi ya meli zinazopita katika Mlango wa Hormuz imepungua kwa kiasi kikubwa, huku pande mbalimbali zikiendelea na juhudi za kidiplomasia kuhusu usafiri katika njia hiyo.