Mkuu wa Jeshi la Iran: Adui Ameshindwa Kufikia Malengo Yake Katika Vita Vilivyolazimishwa

Kwa mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) -ABNA- Kamanda Mkuu wa Jeshi la Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, Meja Jenerali Amir Hatami, amesema kuwa adui hakufanikiwa kutimiza malengo yake katika vita vya hivi karibuni vilivyolazimishwa dhidi ya Iran.

Hatami amesema kuwa moja ya malengo ya adui ilikuwa kuharibu uwezo wa Iran wa kutengeneza na kutumia makombora pamoja na ndege zisizo na rubani, lakini vikosi vya Iran viliendelea kusimama imara na kutumia uwezo huo wa kijeshi dhidi ya adui hadi dakika za mwisho.

Akizungumza katika mkutano wa kuwaenzi mashahidi 3,785 wa Jeshi la Iran katika mkoa wa Gilan, kaskazini mwa nchi, Hatami amesema kuwa vikosi vya Iran vilipambana kwa uthabiti katika nyanja mbalimbali, ikiwemo ulinzi wa anga.

Aidha, amesema vikosi vya Iran vilifanikiwa kusababisha hasara kubwa kwa ndege zisizo na rubani, ndege za kivita na vifaa vya kimkakati vya adui, akisisitiza kuwa mahesabu ya maadui kuhusu uwezo wa Iran hayakutimia.



Kauli hiyo inakuja wakati Iran ikiendelea kusisitiza kwamba mashambulizi ya kijeshi dhidi yake hayajaweza kufikia malengo yaliyotangazwa na wapinzani wake, huku viongozi wa kijeshi wa nchi hiyo wakisisitiza utayari wa vikosi vya Iran kukabiliana na vitisho vyovyote.