Mwakilishi wa Hamas Tehran: Uamuzi wa Silaha ni Haki Huru na ya Kimsingi ya Wapalestina

Kwa mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) -ABNA-; Mwakilishi wa Harakati ya Hamas nchini Iran, Khaled Qadoumi, amesema kuwa msimamo wa Hamas kuhusu suala la silaha uko wazi, akisisitiza kwamba uamuzi kuhusu silaha ni suala huru na la mamlaka ya Wapalestina.

Qadoumi amesema kuwa hakuna tafsiri nyingine ya msimamo wa Hamas kuhusu suala hilo, akieleza kuwa hakuna harakati ya upinzani inayoweza kukubali kujinyang’anya silaha.

Aidha, ameeleza kuwa mashambulizi ya Israel dhidi ya Ukanda wa Gaza hayajasimama licha ya kusainiwa kwa makubaliano ya kusitisha mapigano. Kwa mujibu wa Qadoumi, zaidi ya Wapalestina 1,300 wameuawa tangu kusainiwa kwa makubaliano hayo.

Mwakilishi huyo wa Hamas amesema kuwa mashambulizi dhidi ya Gaza yanaendelea kwa visingizio mbalimbali, huku akitaja kauli za Waziri wa Vita wa Israel, Israel Katz, kuhusu marufuku ya watoto wa Palestina kurusha ndege za karatasi katika viwanja na maeneo ya wazi.

Qadoumi amesema kuwa vitendo hivyo vinaonyesha kuendelea kwa mashambulizi dhidi ya kambi za wakimbizi na raia wasio na ulinzi, akisisitiza kuwa hali hiyo ndiyo inayofanya suala la silaha za upinzani kuwa, kwa mtazamo wa Hamas, suala la msingi katika kulinda Wapalestina.