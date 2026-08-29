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Mkuu wa Mahakama ya Iran: Ujumbe wa Kiongozi wa Mapinduzi ni Mwongozo kwa Viongozi Wote wa Mfumo

29 Agosti 2026 - 16:11
Msimbo wa Habari: 1858641
Mkuu wa Mahakama ya Iran: Ujumbe wa Kiongozi wa Mapinduzi ni Mwongozo kwa Viongozi Wote wa Mfumo

Mkuu wa Mamlaka ya Mahakama ya Iran, Hojjat al-Islam Gholam-Hossein Mohseni Ejei, amesema ujumbe wa Kiongozi wa Mapinduzi ya Kiislamu kwa mnasaba wa Wiki ya Serikali ni ramani ya njia kwa viongozi na wananchi, akisisitiza kuimarisha umoja wa kitaifa na kuepuka kila jambo linaloweza kusababisha mgawanyiko.

Kwa mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) -ABNA-; Mkuu wa Mamlaka ya Mahakama ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, Hojjat al-Islam Gholam-Hossein Mohseni Ejaei, amesema ujumbe wa Kiongozi wa Mapinduzi ya Kiislamu uliotolewa kwa mnasaba wa Wiki ya Serikali ni mwongozo muhimu kwa viongozi wote wa mfumo na wananchi.

Ejaei amesema kuwa kuimarisha umoja wa kitaifa na kujiepusha na kila jambo linaloweza kuchochea mifarakano na mgawanyiko ni jambo la lazima, akisisitiza kwamba umoja wa jamii ni msingi muhimu katika kukabiliana na changamoto zinazolikabili taifa.
Aidha, Mkuu huyo wa Mahakama amesema kushikamana na Wilayat ni njia ya kuvuka kwa heshima vipindi vigumu na vya kihistoria, akieleza kuwa katika mazingira yenye changamoto, hakuna nafasi ya mifarakano au mgawanyiko.

Ejaei amesisitiza kwamba, kwa mtazamo wa Mapinduzi ya Kiislamu, uhusiano kati ya umma na uongozi wa kidini ni ngome imara inayolinda taifa dhidi ya kile alichokiita vita vya pamoja vinavyoendeshwa na maadui.

Amehimiza viongozi na wananchi kuendelea kulinda mshikamano wa kitaifa, akieleza kuwa umoja ndio msingi wa kukabiliana na changamoto na njama zinazolenga kudhoofisha jamii ya Iran.

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