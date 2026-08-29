Araghchi: Wateja wa Marekani ndio wanaolipa gharama halisi ya hali hii

Kwa mujibu wa ripoti ya shirika la habari la Abna, Seyyed Abbas Araghchi aliandika kwenye mtandao: "Kulingana na taarifa na tathmini zetu za kijasusi, kuna juhudi kubwa zinazoendelea za kudhibiti na kuelekeza masoko ya nishati. Baadhi ya mambo katika serikali ya Marekani, kwa kutumia vyombo vya habari visivyo na ujuzi na vinavyoamini kirahisi, wanajaribu kuathiri bei kwa manufaa yao binafsi, na wakati huo huo kumweka Rais wa Marekani katika vita ambayo ameshindwa."

Alisema: "Wachezaji wanaofuatana na Israel pia, kwa kutoa tathmini za matumaini na zisizo za kweli, wanatafuta kukuza na kuhimiza kuendelea kwa vita."

Waziri wa Mambo ya Nje aliongeza: "Wateja wa Marekani ndio wanaolipa gharama halisi ya hali hii."