Mokhber: Taifa la Imani na uthabiti wa Iran litageuza kizuio kuwa ushindi kwa wale wanaojaribu kuzuia

Kwa mujibu wa ripoti ya shirika la habari la Mehr, Mohammad Mokhber, Mshauri na Msaidizi wa Kiongozi Mkuu, katika maandalizi ya kuzaliwa kwa Mtume Muhammad (rehema na amani zimshukie) na kwa kurejelea kufanana kwa fitina na uadui wa maadui wakubwa wa Waislamu mwanzoni mwa Uislamu na sasa, alisema kwamba vitisho vya Trump na wafuasi wake dhidi ya Iran vimepangwa kushindwa, na akaandika kwenye ukurasa wake binafsi: «Kibodi cha Mapinduzi ya Kiislamu ni mwendo wa Mtume Mkuu (rehema na amani zimshukie): wema kwa majirani na ukali kwa wadhalimu. Kwa uongozi wa Maimamu wa Mapinduzi, Iran imepita magumu makali.»

Mokhber aliongeza: «Leo Shetani kwa vitisho na vikwazo ana ndoto ya kuzuia Iran, lakini taifa lenye imani na uthabiti litageuza kizuio kuwa ushindi kwa wale wanaojaribu kuzuia.»