Ukimiliki wa wapiganaji wa Uislamu juu ya mkondo wa kimkakati wa Mlango wa Hormuz ni wa dhati kabisa

Kwa mujibu wa ripoti ya shirika la habari la Abna, Jeshi la Wanamaji la IRGC lilisema: «Matamko ya maafisa wa Marekani kuhusu uwazi wa Mlango wa Hormuz ni uwongo ulio wazi na yanalenga tu kudhibiti bei ya mafuta na kuficha ushindi wao wenyewe.»

«Ukimiliki wa wapiganaji wa Uislamu juu ya mkondo huu wa kimkakati ni wa dhati kabisa, na kwa nguvu zote na uwezo kamili, Mlango wa Hormuz umefungwa kwa meli zote zinazokusudia kupita bila kuratibu na Jamhuri ya Kiislamu ya Iran. Tunawahakikishia taifa letu penye, jasiri na lililoamshwa la Iran ya Kiislamu kwamba mchakato huu utaendelea hadi kukoma kwa uovu wa jeshi la kigaidi la Marekani dhidi ya nchi yetu kipenzi na utekelezaji wa ahadi zilizowekwa.»