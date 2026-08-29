UNIFIL: Hali ya usalama kusini mwa Lebanon bado ni tete sana

Kwa mujibu wa ripoti ya shirika la habari la Abna kwa kunukuu mtandao wa Ar-Rashid, vikosi vya kulinda amani vya Umoja wa Mataifa viliripoti kurekodiwa kwa 1030 makombora katika kipindi cha tarehe 21 hadi 27 Agosti kusini mwa Lebanon.

Vikosi vya Muda vya Umoja wa Mataifa nchini Lebanon (UNIFIL), vikionyesha wasiwasi mkubwa juu ya kurekodiwa kwa zaidi ya makombora elfu moja katika siku za hivi karibuni, vilisisitiza: «Hali ya usalama kusini mwa Lebanon bado ni tete sana, na kuendelea kwa mvutano huu kunatishia moja kwa moja maisha ya raia.»

UNIFIL kwa taarifa yake ilitangaza: «Licha ya kupungua kwa kiasi cha ghasia ikilinganishwa na mwanzoni mwa mwaka huu, hali kusini mwa Lebanon bado ni tete.»

Shirika hili la kimataifa lilifafanua: «Katika kipindi cha tarehe 21 hadi 27 Agosti, kurushwa kwa makombora 1030 kusini mwa Lebanon kumerekodiwa, na athari zake zinaathiri moja kwa moja maisha ya wakazi na raia katika eneo hilo.»

Katika hitimisho la taarifa yake, UNIFIL ilisisitiza kwamba uzingatiaji kamili wa Azimio la 1701 la Baraza la Usalama na pande zote ndio njia pekee ya haraka ya kupunguza mvutano na kurejesha utulivu endelevu kati ya Lebanon na utawala wa Kizayuni.