Erdoğan: Israel ni mraibu wa kuchochea vita

Kwa mujibu wa ripoti ya shirika la habari la Abna kwa kunukuu Al-Mayadeen, Recep Tayyip Erdoğan, Rais wa Uturuki, alisisitiza kwamba utawala wa Kizayuni ni mraibu wa kuchochea vita na unajaribu kuharibu utulivu wa eneo kwa kila hatua ya uchochezi.

Aliongeza kuwa baraza la mawaziri la utawala wa Kizayuni linalenga kufunika utulivu wa eneo lote na limeanza mchakato huu kutoka nchi jirani zake.

Kabla ya hapo, Uturuki pia ilitaka Interpol kumkamata Benjamin Netanyahu, Waziri Mkuu wa utawala wa Kizayuni.

Akin Gürlek, Waziri wa Sheria wa Uturuki, alitangaza kwamba nchi hiyo inataka kutolewa kwa «Notisi Nyekundu» (Red Notice) ya Interpol dhidi yake kwa sababu ya mashitaka yanayoendelea dhidi ya Benjamin Netanyahu kwa tuhuma za mauaji ya kimbari.