Majuto ya kizazi cha Z cha Marekani kuhusu kumchagua Trump

Kwa mujibu wa ripoti ya shirika la habari la Abna kwa kunukuu The Hill, kulingana na matokeo ya utafiti mpya wa taasisi ya Navigator, 31% ya wanachama wa kizazi cha Z waliosimpigia kura Donald Trump, Rais wa Marekani, walisisitiza kwamba wanajuta kura yao.

Matokeo ya utafiti huu yanaonesha tena hali mbaya ya umaarufu wa Trump na Chama cha Republican. Hii inatokea wakati wawakilishi wa Republican wanajiandaa kwa uchaguzi wa katikati ya muhula wa vuli mwaka huu.

Kizazi cha Z katika uchaguzi wa 2024 kilikuwa moja ya vyanzo muhimu vya kura kwa Trump. Katika utafiti huu pia swali lilikuwa juu ya kiwango cha kuridhika na utendaji wa Trump. Kizazi cha Z kilionyesha msaada mdogo zaidi kwa Trump, na ni 33% tu ya wahojiwa katika kundi hili walisema kwamba wanakubali sana au kwa kiasi fulani utendaji wa Rais wa Marekani.

Vijana wa Marekani wana sehemu kubwa zaidi miongoni mwa wale ambao hawafaridhiki na Trump na hali ya uchumi.

Utafiti huu wa taasisi ya Navigator ulifanywa kwa ushiriki wa raia 3000 wa Marekani katika kipindi cha tarehe 4 Juni hadi 27 Julai.