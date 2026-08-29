Marekani yasitisha misaada ya kijeshi kwa Kurdistan ya Iraki

Kwa mujibu wa ripoti ya shirika la habari la Abna kwa kunukuu BBC, vyanzo vya habari vilitangaza kwamba serikali ya Donald Trump, Rais wa Marekani, inakusudia kusitisha misaada ya kijeshi kwa mmoja wa washirika wake wakuu katika Mashariki ya Kati.

Kulingana na ripoti hii, Wizara ya Vita ya Marekani katika mikutano ya maafisa wake na watu wanaohusishwa na Kurdistan ya Iraki imewafahamisha kwamba serikali ya Marekani haina nia ya kurejesha mkataba ambao kwa mujibu wake misaada ya usalama inatolewa kwa vikosi vya Peshmerga.

Ripoti hii inasema kwamba maafisa wa Kurdistan ya Iraki wana wasiwasi kwamba kusitishwa kwa bajeti hii kunaweza kujenga pengo la nguvu.

Wachambuzi wanaamini kwamba kumalizika kwa misaada ya usalama kwa Peshmerga kutaudhoofisha mshirika wa muda mrefu wa Marekani nchini Iraki na kupeleka ujumbe kwa washirika wa Marekani katika eneo kwamba Washington haiwezi kuaminika.

Maelewano kati ya Wizara ya Vita ya Marekani na serikali ya Kurdistan ya Iraki yanamalizika tarehe 30 Septemba. Tarehe hiyo inaambatana na siku ambayo Marekani na nchi nyingine zitatoa vikosi vyao vya mwisho vilivyobaki kutoka Iraki.

Kambi pekee iliyobaki ya kijeshi ya Marekani nchini Iraki iliyoko Erbil, makao makuu ya Kurdistan ya Iraki, itafungwa mwezi ujao baada ya kuondoka kwa vikosi vya muungano.

Vikosi vya Peshmerga ambavyo vina takriban wanajeshi 180,000 katika Kurdistan ya Iraki, mwaka 2026 kupitia mpango wa Wizara ya Vita ya Marekani vilipokea dola milioni 61 kwa ununuzi wa silaha na mafunzo ya kijeshi.