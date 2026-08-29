Pelosi: Marekani haijapata lengo lolote la kimkakati katika vita dhidi ya Iran

Kwa mujibu wa ripoti ya shirika la habari la Abna, Nancy Pelosi, Mzungumzaji wa zamani wa Baraza la Wawakilishi la Marekani, katika chapisho kwenye X, akiikosoa mbinu ya utawala wa Trump katika vita dhidi ya Iran, aliandika: «Sasa ni miezi sita tangu vita haramu ya Trump dhidi ya Iran ilipoanza - kosa la janga ambalo limeua wanajeshi 19 na kujeruhi zaidi ya 750.»

Aliongeza: «Baada ya miezi sita na kutumia mabilioni ya dola, operesheni “Kushindwa Kuu” bado haijapata lengo lolote la kimkakati.»

Katika chapisho hili, Pelosi alitumia usemi wa kejeli «Kushindwa Kuu» ili kusisitiza kushindwa kwa Trump katika vita hivi na uvamizi dhidi ya Iran.

Kabla ya hapo, Chuck Schumer, kiongozi wa wachache wa Democrats katika Seneti ya Marekani, alikuwa amesema: «Miezi sita inapita tangu Trump alipowasha vita dhidi ya Iran ambayo ilihatarisha vikosi vyetu vya jeshi. Miezi sita inapita tangu Trump alipowasha vita ambayo ilisababisha ongezeko kubwa la bei ya mafuta na kuyumbisha ulimwengu. Utawala wa Trump unachapisha uwongo wa wazi kuhusu kushindwa kwao katika suala la Iran, wakati ukweli ni kwamba Iran baada ya miezi sita inadhibiti Mlango wa Hormuz.»