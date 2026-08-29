Kwa mujibu wa ripoti ya shirika la habari la Abna kwa kunukuu TASS, Liu Chang, msemaji wa Ubalozi wa China mjini Washington, alisema kwamba vita vya kiuchumi vilivyoanzishwa na Marekani dhidi ya Iran havisaidii kutatua hali hiyo, bali vinazidisha mvutano na vinatishia kudhoofisha utaratibu wa kifedha wa dunia.

Alipoulizwa kuhusu kuorodheshwa kwa kampuni ya Kichina ya vifaa «Kameng Trading» katika orodha ya vikwazo vya Marekani dhidi ya Iran, alisema: «China imerudia mara nyingi upinzani wake mkali dhidi ya vikwazo visivyo halali vya upande mmoja ambavyo havina msingi wowote katika sheria za kimataifa au mamlaka ya Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa».

Aliongeza: «Vita vya kiuchumi na sera ya shinikizo la hali ya juu havitoi suluhisho lolote. Badala yake, vinachangia tu kuongeza mvutano na kusababisha kuenea kwa hatari, ambayo inavuruga utaratibu wa kiuchumi na kifedha wa dunia na kuharibu haki na maslahi halali ya nchi nyingine. Jukumu la haraka ni kuwezesha kupungua kwa mvutano katika hali na kurudi kwenye mazungumzo na majadiliano haraka iwezekanavyo. China itafanya jitihada zote muhimu kulinda kwa uthabiti haki na maslahi yake».