Kiongozi wa Mapinduzi: Watawala wa eneo wamtambue adui yao wa kweli / Wananchi wasiruhusu tofauti zozote kujitokeza miongoni mwao

Kwa taarifa ya shirika la habari la Ahl al-Bayt (Abna), Aliyekuwa Mstaafu Ayatollah Seyyed Mojtaba Hosseini Khamenei, Kiongozi Mkuu wa Mapinduzi ya Kiislamu, katika ujumbe wake kwenye Wiki ya Umoja, baada ya kupongeza kumbukumbu ya kuzaliwa kwa heri ya Mtume Muhammad Mustafa (rehema zake ziwe juu yake) na Imam Jafar Sadiq (rehema zake ziwe juu yake), alisema kuwa mpango wa wabaya na maadui wa Uislamu ni kukazia tofauti ili kudhoofisha Ummah wa Kiislamu na kuitawala. Kwa kurejelea kuanguka kwa vifuniko vya udanganyifu kutoka kwa sura ya uhalifu ya Marekani, alisisitiza umuhimu wa umoja wa Ummah wa Kiislamu, kujilinda wenyewe dhidi ya ukafiri, na kushirikiana katika masuala mbalimbali ya kimwili na kiroho. Akiwahutubia watawala wa nchi za Kiislamu, alisema: Watawala wahalifu wa Marekani na utawala wa kizayuni bandia ni maadui walioapa wa umoja wa Kiislamu na Ummah wote wa Kiislamu, ikijumuisha mataifa ya Asia Magharibi na Afrika Kaskazini – kwa hivyo mtambue adui yenu wa kweli na mukabiliane na mpango wake.

Pia, kwa kurejelea utimilifu unaokubalika wa mafunzo ya kuleta umoja ya mafundisho ya Kiislamu nchini Irani mpenzi, aliwashauri tena wananchi wasiruhusu kwa vyovyote vile tofauti zozote kujitokeza miongoni mwao.