Hakuna meli itakayoweza kupita kwenye Mlango wa Hormuz bila uratibu na Iran

Kwa taarifa ya shirika la habari la Abna, Kazem Gharibabadi, Naibu Waziri wa Mambo ya Nje kwa Masuala ya Kisheria na Kimataifa, akijibu swali kuhusu mashauriano ya hivi punde na habari kuhusu upatanishi wa nchi kama Pakistan, Oman na Qatar katika mazungumzo, alisema: «Jamhuri ya Kiislamu ya Iran imefikia maelewano na Oman kuhusu mipango ya kupita kwenye Mlango wa Hormuz, lakini maelewano haya hayataingia katika awamu ya utekelezaji kiotomatiki, kwa kuwa utimilifu wake unategemea kutekelezwa kwa majukumu ambayo upande mwingine, hasa Marekani, umejichukulia.»

Gharibabadi alisisitiza: «Tumesema wazi kwamba wakati wowote masharti na majukumu ya Marekani yatakapotekelezwa, Jamhuri ya Kiislamu ya Iran pia iko tayari kuchukua hatua zake kuhusiana na Mlango wa Hormuz. Ikiwa hawatafanya hatua yoyote, basi kwa kawaida Jamhuri ya Kiislamu ya Iran pia haina haraka ya kufungua Mlango wa Hormuz, na itaendelea na hatua zake za kulinda nchi na kukabiliana na maadui. Iran imekuwa tayari kwa kila hali tangu awali.»