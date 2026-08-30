Sheikh Naim Qassem: Imamu Shahidi alihuisha suala la Palestina kwa kutumia umoja wa vitendo

Kwa taarifa ya shirika la habari la Abna kwa kunukuu Al-Mayadeen, Sheikh Naim Qassem, Katibu Mkuu wa Hizbullah ya Lebanon, katika hotuba yake kwenye Wiki ya Umoja alisema kuwa kushindwa kwa utawala wa kizayuni katika vita vitatu kulitokana na uvumilivu na kuimarika kwa watu.

Alibainisha: Maadamu tutabaki imara na thabiti, adui hataweza kutekeleza miradi na mipango yake.

Katibu Mkuu wa Hizbullah ya Lebanon aliongeza: Uvumilivu wowote, bila kujali gharama yake, unaweka msingi wa kurejesha msimamo wetu na kuimarisha uwezo wetu wa kufikia malengo yetu na kuvunja miradi ya adui.

Alisema: Umoja wa vitendo ambao Imamu wetu Shahidi Ayatollah Khamenei aliutegemea katika harakati zake, ulihuisha suala la Palestina.

Sheikh Qassem alisema: Tofauti kati ya Waislamu hazipaswi kusababisha kufunguliwa kwa mbele ya ndani na kusahau adui wetu mkuu.