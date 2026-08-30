Wapalestina 5 wameuawa Gaza katika saa 24 zilizopita

Kwa taarifa ya shirika la habari la Abna kwa kunukuu Al Jazeera, Wizara ya Afya ya Gaza ilitangaza kwamba katika saa 24 zilizopita watu watano katika Ukanda wa Gaza wameuawa kutokana na mashambulizi ya utawala wa kizayuni.

Wizara hiyo pia ilibainisha kwamba tini ya mapatano ya kusitisha mapigano ya Oktoba 2025, Wapalestina 1318 wameuawa na vikosi vya Israeli.

Israeli, ambayo kwa msaada wa Marekani ilianza vita vyake dhidi ya Ukanda wa Gaza mnamo Oktoba 2023, imewaua Wapalestina zaidi ya 73,000 na kuwajeruhi zaidi ya watu 174,000, na wengi wao ni wanawake na watoto.