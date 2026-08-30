Kukimbia kwa mwana wa Netanyahu kutoka Amerika kwa sababu za kiusalama

Kwa taarifa ya shirika la habari la Abna kwa kunukuu Al Jazeera, Shin Bet ilithibitisha kwamba Yair Netanyahu, mwana wa Benjamin Netanyahu, Waziri Mkuu wa utawala wa kizayuni, alirejeshwa kutoka Miami, Marekani, kutokana na kile kilichoitwa «tishio kubwa».

Shirika la usalama wa ndani la utawala wa kizayuni halikubainisha asili ya tishio hilo au nani alikuwa nyuma yake.

Taarifa za shirika hilo zilikuja baada ya ripoti mwanzoni mwa wiki hii kwamba mwana wa Netanyahu mnamo Desemba 2025, alipokuwa akiishi Florida, alikuwa shabaha ya njama ya mauaji.

Katika taarifa kuhusu hili, Shin Bet ilidai kwamba «kulikuwa na tishio kubwa la kumdhuru Yair Netanyahu, na kwa kuzingatia hilo na baada ya tathmini, uamuzi ulifanywa wa kumtoa haraka pamoja na timu yake ya ulinzi na kumrejesha Israel.»

Chaneli ya 12 ya utawala wa kizayuni pia iliripoti kwamba kwa ajili ya kufanya operesheni ya ghafla, Shin Bet ilihamisha baadhi ya maajenti wake kutoka New York hadi Miami, ambako walikuwa pamoja na Yitzhak Herzog, rais wa utawala wa kizayuni.