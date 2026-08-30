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Waziri wa Kizayuni anatishia tena kuundwa kwa nchi huru ya Palestina

30 Agosti 2026 - 18:13
Msimbo wa Habari: 1859202
Source: ABNA
Waziri wa Kizayuni anatishia tena kuundwa kwa nchi huru ya Palestina

Waziri wa Fedha wa utawala wa kizayuni, akirejelea mradi wa ujenzi wa makazi katika eneo la E1 katika Ukingo wa Magharibi, alidai kwamba maadamu atakuwa katika baraza la mawaziri la Israel, hataruhusu kuundwa kwa nchi huru ya Palestina.

Kwa taarifa ya shirika la habari la Abna kwa kunukuu shirika la habari la Palestina «Sama», Bezalel Smotrich, Waziri wa Fedha wa utawala wa kizayuni, aliandika kuhusu mradi wa ujenzi wa makazi katika eneo la E1: «Ninajivunia kuwa waziri ninayeendeleza ujenzi katika eneo hili na kuharibu suluhisho la kuundwa kwa nchi ya Palestina.»

Smotrich aliongeza katika madai yake: «Maadamu nitakuwa waziri katika baraza la mawaziri la Israel, nchi ya Palestina katika Ukingo wa Magharibi haitaundwa.»

Mpango unaoitwa «E1», ulioidhinishwa mwaka jana na utawala wa kizayuni, utaongeza zaidi kutenganisha maeneo mengi yanayokaliwa na Wapalestina katika Jerusalem Mashariki, ambayo yamekaliwa kwa mabavu na kuunganishwa na utawala huu, kutoka Ukingo wa Magharibi.

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