Mwana wa Trump kajifungia nyumbani baada ya vitisho vya mauaji

Kwa taarifa ya shirika la habari la Abna kwa kunukuu New York Post, Baron Trump, mwana wa Donald Trump rais wa Marekani, anapoingia katika miaka yake ya ishirini, anaishi katika mazingira ya ulinzi mkali na mbali na macho ya umma – hali ambayo inaonekana ni majibu kwa anga ya vurugu za kisiasa, ikiwemo majaribio kadhaa ya madai ya kumuua baba yake.

Mtu mmoja mwenye uzoefu na karibu na mzunguko wa Trump alimwambia gazeti la New York Post kuhusu Baron, ambaye hivi karibuni amemaliza mwaka wake wa pili wa masomo katika Chuo Kikuu cha New York na alikaa sehemu kubwa ya majira ya joto pamoja na mama yake, Melania Trump, katika klabu ya gofu ya "Trump National" huko Bedminster, New Jersey: «Yeye hatoki nje.»

Chanzo kingine kilidai: «Mvulana huyu amejitenga sana.»

New York Post pia ilidai kwamba ingawa Donald Trump ameokoka angalau majaribio matatu ya mauaji tangu Julai 2024, mwanawe mdogo pia hajaepuka macho ya maadui.