Vita dhidi ya Iran vimeongeza shinikizo kwa familia za wanajeshi wa Marekani

Kwa taarifa ya shirika la habari la Abna kwa kunukuu Reuters, tangu kuanza kwa vita vya Marekani na Iran (uvamizi wa Marekani na Kizayuni dhidi ya Tehran) miezi 6 iliyopita, Courtney Sanders amekuwa akiwasaidia familia za wanajeshi wa Marekani kujaza pengo la wapendwa wao (wanajeshi wamagadha wa Marekani katika jeshi la nchi hiyo).

Reuters katika ripoti hiyo iliongeza: Kuratibu kupeleka au kuwarudisha watoto shuleni, kukabiliana na mapato yaliyopotea, pamoja na wasiwasi wa mara kwa mara unaotokana na kujitenga, ni miongoni mwa changamoto hizo. Sanders anasema: «Inakaa kama mtu anaishi katika hali ya wasiwasi na mfadhaiko.»

Yeye ni mwenyekiti wa tawi la mkoa wa Chicago katika shirika la «Blue Star Families» – ambalo ni shirika kubwa zaidi lisilo la faida linalowasaidia familia za wanajeshi nchini Marekani. Wanajeshi wa Marekani katika miezi 6 iliyopita wamekuwa na misheni katika maeneo mbalimbali nje ya nchi, ikiwemo Mashariki ya Kati (Magharibi mwa Asia). Marekani imeweka zaidi ya wanajeshi 50,000 katika eneo hili zima na kutuma maelfu ya wanamaji na mabaharia wengine kuunga mkono operesheni za kivita.

Ripoti hii inaongeza kwamba katika mapigano hayo, wanajeshi 18 wa Marekani wameuawa na zaidi ya 750 wamejeruhiwa. Sanders anasema kwamba familia za wanajeshi wakati wa vita hivi, ambavyo viliambatana na mapigano ya hapa na pale, diplomasia ya kwenda na kurudi, na mazungumzo ya amani yasiyokuwa na matunda, wamepata «mwinuko na mteremko mkali wa kihisia». «Wakati unahisi unaweza kupumua tena, pigo zito na la ghafla (kutoka Iran) linakujia tena.» Shinikizo hizi zinazijua wake, watoto, akina mama na baba za wanajeshi wa Marekani; lakini jamaa wa wanajeshi hao wameiambia Reuters kwamba ugunduzi wa ghafla wa mzozo na Iran na mwendo wake unaobadilika-badilika umeongeza shinikizo hizo. Baadhi ya familia za wanajeshi pia zinakabiliwa na matatizo ya kifedha.