Berlin: Mwisho wa vita visivyo na uwajibikaji dhidi ya Iran

Kwa taarifa ya shirika la habari la Abna, Lars Klingbeil, Waziri wa Fedha wa Ujerumani, kabla ya safari yake ya wiki hii kwenda Marekani kushiriki katika mkutano wa G20, alimtaka Rais wa Marekani Donald Trump kumaliza vita vyake «visivyo na uwajibikaji» dhidi ya Iran.

Klingbeil, ambaye pia ni Makamu wa Kansela wa Ujerumani, aliiambia televisheni ya ARD: «Huo ndio ujumbe muhimu zaidi, ikiwemo kwa Marekani: Mweni vita hivi.»

Pia alimhusisha Donald Trump na bei ya juu ya mafuta na kusisitiza: «Mwenye hatia kuu ni Donald Trump na vita hivi visivyo na uwajibikaji alivyoanzisha dhidi ya Iran; hizi ni matokeo tunayoyahisi kwenye pampu za mafuta.»

Mawaziri wa Fedha wa nchi wanachama wa G20 wanatarajiwa kukutana Jumatatu na Jumanne ya wiki hii katika mji wa Asheville katika jimbo la North Carolina – mkutano ambao ni utangulizi wa mkutano wa viongozi wa kundi hilo utakaofanyika mwishoni mwa mwaka huu huko Miami.