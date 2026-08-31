Pezeshkian: Ushirikiano wa nchi za eneo hili ni njia ya kufikia amani na utulivu endelevu

Kwa mujibu wa shirika la habari la ABNA, Masoud Pezeshkian, Rais wa Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, na Ilham Aliyev, Rais wa Jamhuri ya Azabajani, walikutana kando ya mkutano wa kilele wa Shirika la Ushirikiano la Shanghai nchini Kyrgyzstan na kubadilishana maoni kuhusu hali ya mwisho ya mahusiano ya pande mbili na njia za kukuza na kuimarisha ushirikiano kati ya nchi hizo mbili.

Pezeshkian katika mkutano huo, akishukuru kwa misimamo chanya na ushirikiano wa Azabajani wakati wa vita ya Ramadhani na Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, alisema: Misimamo ya huruma na mbinu zenye kujenga za nchi za eneo katika hali ngumu zinaonyesha umuhimu wa mshikamano na ushirikiano kati ya mataifa ya eneo hili.

Rais, akisisitiza utayari wa Iran kuendeleza ushirikiano na Azabajani katika nyanja mbalimbali za kiuchumi na kibiashara, alisema uwezo uliopo kati ya nchi hizo mbili ni mpana na mkubwa, na alisisitiza umuhimu wa kutumia uwezo huo kwa manufaa ya pande zote za mataifa hayo mawili.

Pezeshkian pia, akirejea juhudi za maadui za kuweka shinikizo, vikwazo na kuzingira kiuchumi dhidi ya Iran, alisema wazi: Watu wa Iran, kwa kutumia uwezo wa ndani na kuunga mkono ushirikiano wa kikanda, watasimama dhidi ya shinikizo za nje na siasa za kulazimishwa, na hawataruhusu nia ya mataifa kuathiriwa na shinikizo la nguvu kubwa.

Rais aliendelea, akifafanua mtazamo wa Iran kuhusu umuhimu wa ushirikiano wa nchi za eneo kwa ajili ya kuanzisha na kuimarisha amani na utulivu, alisema: Usalama na utulivu endelevu katika eneo hili unaweza kupatikana kwa njia ya ushirikiano na mazungumzo kati ya nchi za eneo na kwa kutegemea uwezo wa ndani na wa kikanda, na Iran inakaribisha upanuzi wa ushirikiano wa kikanda katika njia hii.

Ilham Aliyev, Rais wa Azabajani, pia katika mkutano huo, akieleza misimamo ya Azabajani katika kuunga mkono na kushirikiana na watu wa Iran, alisisitiza umuhimu wa kuimarisha mahusiano ya kirafiki kati ya nchi hizo mbili.

Rais wa Azabajani, akisisitiza umuhimu wa kudumisha na kuimarisha urafiki na ushirikiano kati ya serikali mbili na mataifa mawili ya Iran na Azabajani, alisema: Azabajani imekuwa ikiipa thamani na hadhi maalum mahusiano na Iran, na inafuatilia kuendeleza mahusiano kati ya nchi hizo mbili kwa manufaa ya pamoja ya mataifa hayo mawili.

Aliyev pia, akitangaza utayari wa Azabajani kuendeleza na kupanua ushirikiano wa pande mbili katika nyanja mbalimbali za biashara na uchumi, alisisitiza umuhimu wa kutumia uwezo uliopo na kuandaa misingi mpya ya kuendeleza mwingiliano kati ya Tehran na Baku.

Katika mkutano huo, pande zote mbili zilisisitiza kuendelea na mashauriano na mazungumzo yenye kujenga, kuimarisha ushirikiano wa pande mbili na kutumia uwezo uliopo kwa ajili ya kupanua mahusiano kati ya Iran na Azabajani.