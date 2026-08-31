Drone ya MQ9 imeangushwa mashariki ya Mlango-Bahari wa Hormuz

Kwa mujibu wa shirika la habari la ABNA, Walinzi wa Mapinduzi wa Kiislamu katika taarifa yao walisema: Dakika chache zilizopita, drone ya MQ9 ilinaswa na kuharibiwa kwa moto wa mfumo mpya wa kisasa wa ulinzi wa anga wa Kikosi cha Anga na Nafasi cha Walinzi, kinachoendeshwa chini ya mtandao wa pamoja wa ulinzi wa anga wa nchi.