Amir Behmard: Ulinzi wa anga ni safu ya mbele ya kulinda anga ya nchi

Kwa mujibu wa shirika la habari la ABNA, Brigedia Jenerali Rubani Bahman Behmard, Kamanda wa Jeshi la Wanahewa la Jeshi la Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, kwa kutoa ujumbe wake, akiwaenzi mashahidi wakuu wa ulinzi wa anga, alimpongeza Brigedia Jenerali Alireza Elhami, Kamanda wa Makao Makuu ya Pamoja ya Ulinzi wa Anga Khatam al-Anbiya na Kamanda wa Kikosi cha Ulinzi wa Anga cha Jeshi, pamoja na makamanda na wafanyakazi wote wa kikosi hicho, na akasisitiza jukumu la kimkakati la ulinzi wa anga katika kulinda anga na usalama wa nchi.
31 Agosti 2026 - 21:51
Msimbo wa Habari: 1859737
Source: ABNA
Kamanda wa Jeshi la Wanahewa la Jeshi, katika ujumbe wake kwa kusherehekea Siku ya Ulinzi wa Anga, alisisitiza: Ulinzi wa anga ni safu ya mbele ya kulinda anga ya nchi na moja ya nguzo za msingi za nguvu ya ulinzi na kuzuia ya Iran.
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