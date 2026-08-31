Amir Behmard: Ulinzi wa anga ni safu ya mbele ya kulinda anga ya nchi

Kwa mujibu wa shirika la habari la ABNA, Brigedia Jenerali Rubani Bahman Behmard, Kamanda wa Jeshi la Wanahewa la Jeshi la Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, kwa kutoa ujumbe wake, akiwaenzi mashahidi wakuu wa ulinzi wa anga, alimpongeza Brigedia Jenerali Alireza Elhami, Kamanda wa Makao Makuu ya Pamoja ya Ulinzi wa Anga Khatam al-Anbiya na Kamanda wa Kikosi cha Ulinzi wa Anga cha Jeshi, pamoja na makamanda na wafanyakazi wote wa kikosi hicho, na akasisitiza jukumu la kimkakati la ulinzi wa anga katika kulinda anga na usalama wa nchi.