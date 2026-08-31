Nabih Berri: Matokeo ya raundi 7 za mazungumzo na adui wa Israel ni yapi?

Kwa mujibu wa shirika la habari la ABNA kwa kunukuu An-Nashra, Nabih Berri, Spika wa Bunge la Lebanon, katika kumbukumbu ya miaka 48 ya kutoweka kwa Imam Musa Sadr na wenzake, alishutumu vikali vitendo vya utawala wa Kizayuni kusini mwa Lebanon, akisema kwamba utawala huu, kwa kuharibu vijiji, makazi na miji ya Lebanon, unajaribu kufuta kumbukumbu ya kihistoria ya nchi hii.

Alisisitiza: Watu wa kusini mwa Lebanon hawakuwahi kuwa wapenda vita, bali tangu 1948 hadi leo wamekuwa wahasiriwa wa uchokozi wa Israel.

Nabih Berri alisema: Tulionya kuhusu mazungumzo ya moja kwa moja na adui wa Israel chini ya moto. Raundi saba za mazungumzo zimefanyika; matokeo ni yapi? Eneo lililokaliwa limeongezeka tu, uharibifu umezidi na idadi ya mashahidi imepanda.

Berri aliongeza: Nchi ya baba ni mali ya wapigania uhuru na familia ambazo Israel imefuta majina yao kutoka kwenye rejesta za watu, na katika suala hili hakuna nafasi ya kujadiliana kwa faida.

Spika wa Bunge la Lebanon aliongeza kwamba lengo la utawala wa Kizayuni si Hezbollah wala harakati ya Amal, bali ni kuchochea fitina ndani ya Lebanon, na kwamba nchi hii, kwa kudumisha umoja wake, inasimama kinyume na ubaguzi wa rangi wa Israel.

Alisisitiza hali nyeti na hatari zilizopo, akasema: Hakuna mtu aliye na haki ya kufanya maamuzi kuhusu mikataba kwa kisingizio chochote.

Berri pia alitaja amani ya ndani na jeshi la Lebanon kuwa ni mistari miwili nyekundu.

Alisisitiza kwamba kusini mwa Lebanon liko katika eneo la uwajibikaji wa serikali, na Beirut haitakubali kwa vyovyote vile kugeuza eneo hili kuwa eneo la kizuizi au ukanda wa usalama.