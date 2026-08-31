Mshauri wa Rais wa UAE: Hali ya si vita wala si amani si suluhisho endelevu

Kwa mujibu wa shirika la habari la ABNA, Anwar Gargash, mshauri wa Rais wa Muungano wa Falme za Kiarabu, leo Jumatatu alijibu mabadiliko ya kikanda.

Katika chapisho lake kwenye mtandao wa kijamii X, aliandika kwamba hali ya si vita wala si amani haiwezi kuwa suluhisho endelevu; kama vile sera ya kulenga nchi za Ghuba ya Uajemi na Jordan pia imethibitisha kutofaulu kwake.

Anwar Gargash aliongeza: Leo kuliko wakati mwingine wowote, kuna haja ya suluhisho za kisiasa zenye uhalisia na endelevu zinazozingatia vipengele vya kisiasa na kiuchumi vya mgogoro.

Aliendelea kufafanua: Suluhisho hizi lazima zianze na kupita kipindi cha mivutano na kurudi kwa meli katika Mlango-Bahari wa Hormuz katika hali ya kawaida, na hatimaye kusababisha mbinu yenye uhalisia zaidi inayoenda zaidi ya mwongozo wa makubaliano ambao haukuweza kuandaa ramani ya barabara inayotekelezeka na inayokubalika.