Joseph Aoun: Utulivu wa Lebanon ni muhimu kwa utulivu wa eneo na Ulaya

Kwa mujibu wa shirika la habari la ABNA kwa kunukuu Al-Akhbar, Joseph Aoun, Rais wa Lebanon, katika mkutano wake na mwenzake wa Ugiriki mjini Athens, alionya kwamba machafuko yoyote katika nchi yake yatakuwa na athari kubwa hasi kwa utulivu wa eneo na bara la Ulaya.

Joseph Aoun, akirejelea umuhimu wa kuiondoa Lebanon kutoka kwenye misukosuko mfululizo, alitangaza kwamba wakati umefika kwa Lebanon kupata amani, na makubaliano ya kimataifa yatekelezwe bila upendeleo kutoka kwa upande wowote.

Rais wa Lebanon, akisisitiza kuwa nchi yake na watu wake wamechoka na vita na uharibifu, alisema wazi: Lengo la mazungumzo na Israel ni «kukomesha hali ya uadui», na suluhisho la mwisho linapatikana tu kupitia njia ya kidiplomasia, si kupitia vita.

Aoun baada ya mkutano na mwenzake wa Ugiriki Konstantinos Tasoulas mjini Athens, alisema: Lebanon imefikia «makubaliano ya mfumo» chini ya uongozi na upatanishi wa Marekani, na pande zote mbili zinapaswa kuyatekeleza kikamilifu na bila tabia ya kuchagua.

Aliiomba Ugiriki kutoa msaada wa hali ya juu katika kuhakikisha utekelezaji wa makubaliano haya, na akasisitiza: Wakati umefika kwa Lebanon kupata amani na utulivu, kwani tumeazimia kumaliza hali ya uadui, na tunaamini kwamba suluhisho la mgogoro huu litawezekana kupitia diplomasia na si kupitia vita.

Rais wa Lebanon, akisema kwamba utulivu wa nchi yake ni sharti kwa utulivu katika eneo na Ulaya, alionya: Mivutano na machafuko yoyote nchini Lebanon yatakuwa na athari kubwa hasi.