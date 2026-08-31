Mwitikio wa Hashd al-Shaabi kwa habari za kuhamisha makao yao kutokana na kuongezeka kwa mvutano kati ya Marekani na Iran

Kwa mujibu wa shirika la habari la ABNA kwa kunukuu tovuti ya habari ya Hashd al-Shaabi ya Iraq, vyanzo vinavyohusishwa na shirika la Hashd al-Shaabi la Iraq, zimekataa kuwa si sahihi habari zilizochapishwa kuhusu kuhamisha makao ya vikosi vya uhamasishaji wa watu wa Iraq katika mkoa wa Al-Anbar uliopo magharibi mwa nchi.

Qasim Muslah, kamanda wa kamandi ya mhimili wa Anbar wa vikosi vya Hashd al-Shaabi, alikanusha ripoti zilizochapishwa kuhusu kuhamisha makao ya vikosi vya Hashd al-Shaabi katika mkoa huo, na kusisitiza kwamba ripoti hizo ni za uongo kabisa na hazina msingi.

Muslah alisema: Vitengo vya kamandi ya operesheni ya Anbar vinaendelea na majukumu yao ya kiusalama na majukumu waliyopewa kwa njia ya kawaida na katika kiwango cha juu cha utayari. Makao na vitengo vyote vinatekeleza majukumu yao kulingana na mipango ya kiusalama iliyoidhinishwa.

Alisema, akibainisha kuwa vikosi vya usalama vinaendelea na kupelekwa na utekelezaji wa majukumu yao katika maeneo ya uwajibikaji wao, kwamba hali ya usalama iko chini ya udhibiti.

Aliwataka wananchi wasifuate habari au taarifa kutoka kwa vyanzo visivyo rasmi, na waamini tu taarifa zinazochapishwa na vyombo vilivyoidhinishwa.