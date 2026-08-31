Bessent: Si lazima tutake uchumi wa Iran uanguke!

Kwa mujibu wa shirika la habari la ABNA, «Scott Bessent», Waziri wa Hazina wa Marekani, leo Jumatatu katika mahojiano na mtandao wa CNBC, akijaribu kuhalalisha baadhi ya matatizo ya kiuchumi yaliyojitokeza nchini mwake kutokana na athari za uchokozi wa gharama kubwa wa Trump dhidi ya Iran, kwa kutoa madai ya kipuuzi alisema: Iran imezichukulia vikwazo kwa uzito sana! Maafisa wa Iran wameshtushwa na hali yao ya kiuchumi!

Waziri wa Hazina wa Marekani, ambaye katika kizingithio cha uchaguzi wa katikati ya muhula wa Bunge anaona kushindwa kwa wenzake wa chama cha Republican kuwa hakuepukiki, alijaribu kuhalalisha baadhi ya kushindwa kwa serikali yake licha ya kutumia makumi ya mabilioni ya dola katika uchokozi dhidi ya Tehran kwa kusema: Iran kwa sababu ya kushindwa katika nyanja ya kiuchumi, inachukua hatua za kukera na za kiutendaji (kijeshi). Nataka kushukuru Umoja wa Ulaya kwa msaada wao kwa «operesheni ya kutengwa kiuchumi».

Alipojibiwa na swali la mwandishi wa CNBC kuwa «Je, kuna muda maalum wa uwezekano wa kuanguka kwa uchumi wa Iran?», alisema: Si lazima tutake uchumi wa Iran uanguke; tunapaswa tu kufanya serikali yao izingatie.

«Scott Bessent», licha ya kuwa na uzoefu wa kushindwa kwa «shinikizo la juu zaidi» dhidi ya Iran katika muhula wa kwanza wa urais wa Donald Trump, alidai: «Operesheni ya kutengwa kiuchumi» itawaelekeza kwenye nia ya kufikia makubaliano.

Afisa huyu wa Marekani, bila kuzingatia asili ya amani ya mpango wa nyuklia wa Tehran, alirudia madai ya kuwabembeleza umma ya Washington: Msimamo wa Rais ni wazi kabisa, wanapaswa kuachana na mpango wao wa nyuklia, kuwasilisha uranium yenye viwango vya juu, kusimamisha msaada kwa vikosi vya proxy, na Mlango-Bahari wa Hormuz lazima ubaki wazi.