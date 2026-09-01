Pezeshkian: Usalama wa eneo unategemea kupambana na mbinu zenye msingi wa nguvu

Kwa mujibu wa shirika la habari ABNA, Masoud Pezeshkian, Rais wa Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, katika hotuba yake katika Mkutano wa 26 wa Viongozi wa Nchi Wanachama wa Shirika la Ushirikiano wa Shanghai, baada ya kueleza changamoto muhimu za kiusalama na kiuchumi katika eneo hilo, alisisitiza umuhimu wa kuimarisha ushirikiano kati ya nchi wanachama ili kuleta utulivu na kuunda mustakabali wa pamoja.

Rais wa Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, akirejelea uzoefu wa zaidi ya miongo miwili ya shughuli za Shirika la Ushirikiano wa Shanghai, alisema kuwa kujenga imani, kuheshimu mamlaka ya nchi, kutokiingilia mambo ya ndani, na ushirikiano kati ya serikali ni masharti ya kufikia usalama endelevu.

Pezeshkian, akizungumzia vitisho kama vile ugaidi, itikadi kali zenye vurugu, ulanguzi wa dawa za kulevya, uhalifu wa kimataifa uliopangwa na mtandao, pia alitaja kuzidisha kwa ushindani wa kijiografia, siasa za upande mmoja, na matumizi ya nguvu na uwezo wa kijeshi kama mambo mengine yanayosababisha wasiwasi kwa nchi za eneo na uchumi unaoibukia.

Rais wa Jamhuri ya Kiislamu ya Iran pia, akirejelea matukio ya hivi karibuni katika Asia ya Magharibi na mashambulizi ya Marekani na utawala wa Kizayuni dhidi ya Iran, alielezea vitendo hivyo kama uvamizi dhidi ya kanuni za msingi za Mkataba wa Umoja wa Mataifa na sheria za kimataifa, na huku akielezea mwenendo wa vita na matukio yaliyofuata, alisisitiza msimamo wa Iran kuhusu ahadi zilizomo katika Mkataba wa Kuelewa wa Islamabad.

Pezeshkian katika sehemu nyingine ya hotuba yake, alisema usalama na maendeleo ni dhana mbili zilizounganishwa na zisizoweza kutenganishwa, na akasisitiza umuhimu wa Shirika la Ushirikiano wa Shanghai kuzingatia kwa wakati mmoja vipengele vya kiusalama na kiuchumi.

Rais wa Jamhuri ya Kiislamu ya Iran alitaja kuendeleza biashara ndani ya shirika, kuwezesha shughuli za forodha, kuendeleza korido za usafiri, kuunganisha bandari na vituo vya vifaa, kuongeza uwezo wa upitishaji bidhaa, na kuimarisha uthabiti wa misururu ya ugavi kama nguzo muhimu za ushirikiano wa kiuchumi kati ya wanachama.

Pezeshkian pia alipendekeza mipango mitatu katika nyanja ya ushirikiano wa kiuchumi ikijumuisha kukuza ushirikiano wa kifedha na benki na kuanzisha "Benki ya Shirika la Ushirikiano wa Shanghai", kuunda muungano wa bima ya mauzo ya nje na uwekezaji, na kuunda "Konsoritia ya Nishati ya Shirika la Ushirikiano wa Shanghai", na katika nyanja ya usalama alipendekeza kuundwa kwa Kituo cha Kimkakati cha Mafunzo ya Usalama cha shirika hilo ili kutambua vitisho vinavyoibuka na kuimarisha utulivu wa eneo.